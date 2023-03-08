Попередньо, це відео справжнє, – ООН про розстріл українського полоненого

8 березня 2023, 12:47
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Джерело:

The Guardian

Відео розстрілу українського полоненого, попередньо, є справжнім. Так вважає Офіс ООН із питань справ людини.

Про це заявила речниця Офісу ООН із питань справ людини. За її словами, з початку повномасштабної війни вони задокументували численні порушення у справах військовополонених.

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Реакція ООН на розстріл окупантами українського полоненого

Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата, очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім,
– заявила речниця Офісу.

Представниця ООН зазначила, що їхній Офіс з 24 лютого 2022 року документував численні порушення міжнародного гуманітарного права проти військовополонених, зокрема страт "як російських, так і українських полонених".

Окрім цього, вона закликала до "безсторонніх та ефективних" розслідувань та покарання винних у розстрілі українського полоненого.

Розстріл українського полоненого: головні новини

  • У мережі з'явилося відео з жорстокою розправою над українським захисником. Перед смертю він сказав лише "Слава Україні".
  • 7 березня стало відомо, що сестра розстріляного полоненого впізнала брата та сказала, що "це 100 відсотків" він.
  • У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що, за попередніми даними, окупанти опублікували відеозапис розстрілу військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадури.
  • Так, Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.
  • Наразі тіло нашого військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території.
  • До речі, за фактом розстрілу беззбройної людини почалось розслідування, а СБУ відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
  • Командування 30-ї окремої механізованої бригади та побратими Героя висловили щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною, заявили у 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького.
  • Після публікації відео з розстрілом військового українці розпочали флешмоб "Слава Україні, Героям Слава". До нього долучились військові, Міноборони, мери міст, представники влади, ОВА, блогери, відомі люди та тисячі простих українців.

Автор: Софія Ковнір