Попередньо, це відео справжнє, – ООН про розстріл українського полоненого
Джерело:The Guardian
Відео розстрілу українського полоненого, попередньо, є справжнім. Так вважає Офіс ООН із питань справ людини.
Про це заявила речниця Офісу ООН із питань справ людини. За її словами, з початку повномасштабної війни вони задокументували численні порушення у справах військовополонених.
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Реакція ООН на розстріл окупантами українського полоненого
Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата, очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім,
– заявила речниця Офісу.
Представниця ООН зазначила, що їхній Офіс з 24 лютого 2022 року документував численні порушення міжнародного гуманітарного права проти військовополонених, зокрема страт "як російських, так і українських полонених".
Окрім цього, вона закликала до "безсторонніх та ефективних" розслідувань та покарання винних у розстрілі українського полоненого.
Розстріл українського полоненого: головні новини
- У мережі з'явилося відео з жорстокою розправою над українським захисником. Перед смертю він сказав лише "Слава Україні".
- 7 березня стало відомо, що сестра розстріляного полоненого впізнала брата та сказала, що "це 100 відсотків" він.
- У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що, за попередніми даними, окупанти опублікували відеозапис розстрілу військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадури.
- Так, Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.
- Наразі тіло нашого військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території.
- До речі, за фактом розстрілу беззбройної людини почалось розслідування, а СБУ відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
- Командування 30-ї окремої механізованої бригади та побратими Героя висловили щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною, заявили у 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького.
- Після публікації відео з розстрілом військового українці розпочали флешмоб "Слава Україні, Героям Слава". До нього долучились військові, Міноборони, мери міст, представники влади, ОВА, блогери, відомі люди та тисячі простих українців.