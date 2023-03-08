Попередньо, це відео справжнє, – ООН про розстріл українського полоненого

Відео розстрілу українського полоненого, попередньо, є справжнім. Так вважає Офіс ООН із питань справ людини.

Про це заявила речниця Офісу ООН із питань справ людини. За її словами, з початку повномасштабної війни вони задокументували численні порушення у справах військовополонених.

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Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата, очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім,

– заявила речниця Офісу.

Представниця ООН зазначила, що їхній Офіс з 24 лютого 2022 року документував численні порушення міжнародного гуманітарного права проти військовополонених, зокрема страт "як російських, так і українських полонених".

Окрім цього, вона закликала до "безсторонніх та ефективних" розслідувань та покарання винних у розстрілі українського полоненого.

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