Попереднє керівництво БЕБ звільнено, – нардеп Железняк

Попереднє керівництво Бюро економічної безпеки звільнили. До цього і тимчасовий виконувач обов'язків голови, і ключовий заступник перебували то у відпустці, то на лікарняному.

Про це повідомили джерела нардепа Ярослава Железняка. Ще раніше він передбачав подібні зміни.

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Попереднє керівництво БЕБ звільнили

Железняк 11 серпня повідомив про звільнення попереднього керівництва Бюро економічної безпеки.

Так, декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено. Т.в.о. (тимчасовий виконувач обов'язків – 24 Канал) Пащук Андрій,

– написав нардеп.

За його словами, зміна відбулася без конкурсу.

"Це вже 6-та зміна керівництва ДФС, яка стала БЕБ, за останні 3 роки", – підсумував Железняк.

До цього вони перебували у відпустці

Редакція 24 Каналу намагається зв'язатися з БЕБ, аби підтвердити цю інформацію.

Напередодні Железняк розповів, що понад місяць тому в ТСК помітили дивну картину – замість тимчасового виконувача обов'язків голови БЕБ відповіді почав підписувати інший заступник.

"Поцікавились, куди поділись інші, й отримали таку відповідь: 17 квітня 2023 року перший заступник директора Бюро економічної безпеки Федоров Е.В. тільки взявся до виконання повноважень директора, а рівно через 3 місяці пішов у щорічну оплачувану відпустку", – написав нардеп.

Станом на 31 липня 2023 року він так і не з'явився на роботу після відпустки, пішовши на лікарняний. Железняк спрогнозував, що згодом Федоров, ймовірно, напише заяву про звільнення.

"Схожа історія, "відпустка – лікування – ….", й у його першого заступника Гагача Віталія Анатолійовича. А відповіді зараз підписує Пащук Андрій Вікторович. З 05.07.2023 обіймає посаду заступника Директора БЕБ і з моменту відпустки Федорова підписує документи як в.о. по теперішній час", – зазначив парламентар.

Він підсумував, що на КМУ поки офіційно ніяких кадрових рішень не ухвалювали, але, цілком ймовірно, все до цього йде.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів лише 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконувачем обов'язки директора БЕБ став перший його заступник Едуард Федоров.