Попередження жителям: у Київській області евакуація 31 березня не відбувається
31 березня 2022 , 10:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм Гуманітарний штаб Київщини
У Гуманітарному штабі Київщини попереджають, що сьогодні, 31 березня, в Київській області евакуація не відбувається.
Задля безпеки мирних жителів Київської області, у Генштабі попередили, що у регіоні відсутні офіційно погоджені гуманітарні коридори.
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Прошу всіх мешканців області поставитися до цього відповідально,
– наголосили у Генштабі Київщини.
Там закликали долучатися тільки до офіційних зелених коридорів. Також повідомляється, що евакуація населення обов'язково відбудеться, але тоді, коли це буде на 100 відсотків безпечно.
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