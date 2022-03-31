Попередження жителям: у Київській області евакуація 31 березня не відбувається

У Гуманітарному штабі Київщини попереджають, що сьогодні, 31 березня, в Київській області евакуація не відбувається.

Задля безпеки мирних жителів Київської області, у Генштабі попередили, що у регіоні відсутні офіційно погоджені гуманітарні коридори.

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Прошу всіх мешканців області поставитися до цього відповідально,

– наголосили у Генштабі Київщини.

Там закликали долучатися тільки до офіційних зелених коридорів. Також повідомляється, що евакуація населення обов'язково відбудеться, але тоді, коли це буде на 100 відсотків безпечно.

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