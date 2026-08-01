Це критично важливо, – військовий експерт пояснив рішення Драпатого щодо штурмових полків
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий начебто видав наказ про припинення поповнення штурмових батальйонів. Це відбулося на тлі перевірки справедливого розподілу особового складу по різних військових частинах, а також розслідувань у ЗМІ про більшу кількість бійців, які концентрувалися саме у штурмових полках.
Військовий експерт Сергій Грабський наголосив 24 Каналу, що це справедливий крок, на який давно очікували. Потрібно розуміти, що так звані "традиційні" бригади так само виконують бойові завдання і потребують поповнення ресурсів.
На що спрямоване таке рішення?
Сьогодні Україна знову перебуває у стані стратегічної оборони, відповідно робити особливий акцент саме на штурмових підрозділах було б несправедливо. Тому зараз цю ситуацію виправляють.
"Ми бачимо розвиток подій, які мають свідчити про стабільне і рівномірне забезпечення потреб Сил оборони особовим складом, що є критично важливим. Якщо корпусу, бригаді чи батальйону визначена якась позиція, ділянка фронту, то з цим визначенням має прийти відповідне забезпечення", – наголосив військовий експерт.
Військовий експерт про набір людей у штурмові підрозділи: дивіться відео
Командир будь-якого рівня має забезпечити виконання наказу. Тому маємо сподівання, що ресурси справедливо розподілятимуть поза межами рекрутингу для того, щоб забезпечити потреби всіх Сил оборони.
А для штурмових дій має бути спеціальний відбір, спеціальні категорії як військовослужбовців, так і завдань, які вони виконують, а також відповідна підготовка. Тобто не насичувати штурмові підрозділи всіма підряд, а вдумливо підходити до цього.
Штурмові підрозділи – це не пожежні команди, а такий самий інструмент досягнення перемоги, як і всі інші підрозділи, які беруть участь у війні,
– підсумував Сергій Грабський.
Нагадаємо, наприкінці червня розгорівся скандал із 425 окремим штурмовим полком "Скеля", який є найбільшим у ЗСУ. Журналісти опублікували матеріал, де повідомили про десятки випадків загибелі молодих чоловіків, які проходили підготовку у навчальному центрі полку. Лише за один місяць зафіксовано 26 смертей. Бійці розповіли журналістам про випадки побиття, відсутності лікування, постійні карцери та жорсткі умови утримання.
Одним з перших рішень Михайла Драпатого на посаді Головкома стала перевірка бригад. Генштаб підтвердив проведення аудиту у всіх Силах оборони, зокрема мають перевірити підходи до комплектування підрозділів. Втім про офіційну заборону на поповнення штурмових полків нічого не відомо.