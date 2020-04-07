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      Поповнення у Раді: ЦВК зареєструвала Світличну народною депутаткою

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      ЦВК зареєструвало Світличну нардепкою / espreso.tv

      Центральна виборча комісія зареєструвала Юлію Світличну народною депутаткою. Напередодні вона перемогла у проміжних виборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179, що у Харківські області.

      Реєстрацію провели 7 квітня під час чергового засідання Центральної виборчої комісії.

      Зверніть увагу Вибори на 179 окрузі: Юлія Світлична перемогла

      На черговому засіданні комісія зареєструвала народну депутатку України Світличну Юлію Олександрівну,
      – йдеться у повідомленні.

      Напередодні Світличну обрали на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179, який розташований у Харківській області. Вибори там відбулися 15 березня 2020 року.

      Що відомо про Юлію Світличну

      • Нардепка народилася у 1984 році.
      • Проживає в Харкові.
      • Вона безпартійна, на вибори йшла шляхом самовисування.
      • Докторка юридичних наук і кандидатка наук з державного управління.
      • Колишня голова Харківської обласної держадміністрації протягом 2016 – 2019 років.
      • На виборах набрала 77,54% або 30 тисяч 194 голоси.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова ЦВК Верховна Рада Юлія Світлична
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