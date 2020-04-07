Поповнення у Раді: ЦВК зареєструвала Світличну народною депутаткою
Центральна виборча комісія зареєструвала Юлію Світличну народною депутаткою. Напередодні вона перемогла у проміжних виборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179, що у Харківські області.
Реєстрацію провели 7 квітня під час чергового засідання Центральної виборчої комісії.
Зверніть увагу Вибори на 179 окрузі: Юлія Світлична перемогла
На черговому засіданні комісія зареєструвала народну депутатку України Світличну Юлію Олександрівну,
– йдеться у повідомленні.
Напередодні Світличну обрали на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179, який розташований у Харківській області. Вибори там відбулися 15 березня 2020 року.
Що відомо про Юлію Світличну
- Нардепка народилася у 1984 році.
- Проживає в Харкові.
- Вона безпартійна, на вибори йшла шляхом самовисування.
- Докторка юридичних наук і кандидатка наук з державного управління.
- Колишня голова Харківської обласної держадміністрації протягом 2016 – 2019 років.
- На виборах набрала 77,54% або 30 тисяч 194 голоси.
Читайте також
-
Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантинсьогодні , 16:20
-
У квитанціях за гарячу воду і тепло з'явиться новий платіж: подробицісьогодні , 16:29
-
Великдень в умовах карантину: Зеленський розповів, як організують святкуваннясьогодні , 19:25
-
Коронавірус у Тернопільській області: знову зросла кількість хворихсьогодні , 20:31
-
Остаточне знищення: Коломойський показав крайню межу, до якої може шантажуватисьогодні , 19:00
-
"Нафтогаз" підготував нові претензії до російського "Газпрому" на 17 мільярдів доларівсьогодні , 18:19