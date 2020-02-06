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      Поповнення в рядах злодіїв: "уряд ДНР" очолив колишній чиновник з Іркутської області

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      Владімір Пашков / Скрін з відео

      Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не бачить нічого особливого в тому, що новим "главою уряду ДНР" став колишній віцегубернатор Іркутської області.

      По утверждению Пескова, Владимира Пашкова никто на Донбасс не делегировал и местное "правительство" он возглавил как частное лицо.

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      Господину Пескову можно было бы напомнить, что Стрелкова, Бородая и прочих российских граждан, участвовавших в нападении на Украину и уничтожении малайзийского "Боинга", тоже формально никто на Донбасс не делегировал. И всех тех "добровольцев", набором которых занимались российские военкоматы, никто на Донбасс не делегировал. И ребят из Бурятии, с которыми в госпитале встречался Кобзон, никто на Донбасс не делегировал. И самого Кобзона, который даже перед смертью участвовал в пропагандистском обеспечении оккупации своего родного края, никто на Донбасс не делегировал.

      Это они сами.

      Но, конечно, Песков – как и прочие лгуны на путинском жаловании – только посмеется над моими словами. Потому что для него, как и для любого другого чиновника, происходящее на Донбассе – естественный процесс оккупации. И обнародование фамилии Пашкова – не более чем ротационная случайность. Таких "не делегированных" на Донбассе – вагон и маленькая тележка. И это вовсе не вагон с углем.

      Это вагон с оккупантами, которые воруют украинский уголь, украинские предприятия, украинское оборудование, украинскую землю. Пашков – просто один из них, не первый и не последний. И в его назначении не стоит усматривать какую-то особую демонстрацию намерений, какое-то стремление показать Владимиру Зеленскому и его команде, что россияне теперь правят Донбассом.

      Вовсе нет. В том-то и суть ситуации, что это назначение – обыденность. То, что Донбасс – колония России, это такой же факт, как аннексия Крыма или признание Россией "независимости" Абхазии и Южной Осетии. Кремль никому ничего не демонстрирует, не хочет показать, какими будут его действия, если в Киеве не пойдут на уступки. Никому в российском руководстве не интересны эти уступки и надежды Зеленского на прекращение войны и возвращение Донбасса.

      Российские чиновники просто управляют колонией.

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      Автор: Віталій Портников
      Теги: Публікації Новини політики Володимир Путін Новини України Новини Донецька Окуповані території
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