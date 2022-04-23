Попри два поранення: зв'язківець "Князь" боронить Україну на передовій
Джерело:Міноборони
Зв'язківець Збройних Сил України Ярослав із позивним "Князь" двічі поранений. Однак це не заважає йому боронити нашу державу.
Про одного з наших воїнів розповіли у Міністерстві оборони України. Їм "Князь" розповів про своє місце у житті й на фронті.
Увага Лише біля Олександрівки ЗСУ знищили 3 ворожі "Тигри": втрати окупантів на Півдні за добу
На передовій!,
– каже сам "Князь" про своє місце на службі.
І додав, що кожен українець зараз готовий захищати свою землю і буквально вигризати перемогу.
Зв'язківець "Князь" / Фото Міноборони
У Міонборони наголосили, що у Ярослава за плечима – колосальний досвід.
"Численні "вилазки" у ворожий тил. Серйозні бої та операції. З такими захисниками перемога точно за нами! Вірте в ЗСУ", – запевнили там.
Дивіться також – як ЗСУ чистили Україну від росіян у чистий четвер: відео