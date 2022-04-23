Попри два поранення: зв'язківець "Князь" боронить Україну на передовій

23 квітня 2022 , 11:01
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Джерело:

Міноборони

Зв'язківець Збройних Сил України Ярослав із позивним "Князь" двічі поранений. Однак це не заважає йому боронити нашу державу.

Про одного з наших воїнів розповіли у Міністерстві оборони України. Їм "Князь" розповів про своє місце у житті й на фронті. 

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На передовій!, 
– каже сам "Князь" про своє місце на службі. 

І додав, що кожен українець зараз готовий захищати свою землю і буквально вигризати перемогу. 


Зв'язківець "Князь" / Фото Міноборони

У Міонборони наголосили, що у Ярослава за плечима – колосальний досвід.

"Численні "вилазки" у ворожий тил. Серйозні бої та операції. З такими захисниками перемога точно за нами! Вірте в ЗСУ", – запевнили там. 

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Автор: Аліна Оліховська