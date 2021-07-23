Попри мовний закон: "1+1" далі демонструватиме фільми та серіали російською

В Україні з 16 липня усі телеканали мають транслювати контент виключно державною мовою. Однак група "1+1 медіа" заявила, що не дублюватиме фільми та серіали українською.

"Глядач не звик до української"

Таке рішення компанія мотивує тим, що глядачі, мовляв, негативно ставляться до телепродукту, який дублюють державною мовою. "1+1 медіа" цинічно стверджує, що українці "історично" звикли дивитися фільми російською.

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Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку,

– мовиться у заяві.

Компанія наголосила, що спершу перейшла на українську, але згодом передумала, оскільки не всі телеканали дотрималися нового закону. Компанія бідкалася, що учасники ринку трактують нові норми мовного закону по-різному, і це створює нерівні умови для мовників.

Тому "1+1 медіа" пообіцяла переходити на українську "поступово" та інвестувати гроші в україномовний контент.

Хто не дотримувався закону

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь напередодні заявив, що майже всі телеканали перейшли на українську мову. Закону не дотрималися лише "Інтер" та "Україна".

Не перший мовний скандал з "1+1"

Головне про мовний закон / Інфографіка 24 каналу

Минулого року група "1+1 медіа" вже втрапляла у мовний скандал. Тоді головна продюсерка серіалів та фільмів Олена Єремеєва заявила, що російською краще знімати мелодрами, а українською – комедії. Мовляв, глядач не сприймає державну мову.