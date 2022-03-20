Попри обстріли харків'яни кожен день відновлюють своє місто, – промовисті фото
Джерело:Труха
Попри невпинні обстріли окупантів Харків продовжує жити – місцеві мешканці після бомбардувань наводять лад у місті та відновлюють інфраструктуру.
Харків'яни продовжують наводити лад у розбомбленому місті. На відео видно, як люди прибирають дороги та розбирають понищені шибки.
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Харків'яни долучаються до волонтерської ініціативи "Відновимо Харків разом", яку 9 березня запропонував міський Департамент житлово-комунального господарства.
Станом на 19 березня понад тисячу волонтерів долучилися до ініціативи, повідомили у Харківській міськраді.
Люди прибирають завали, розчищають дороги та облаштовують місто, хто як може. 19 березня волонтери розбиралися з наслідками обстрілів Новобаварського району – розбирали завали, вивозили уламки та інше сміття, а також забивали фанерою вікна у під’їздах
Місцеві мешканці відновлюють місто: дивіться відео
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків – значна частина міста знаходиться в руїнах. Це – воєнний злочин росіян, за який вони нестимуть відповідальність.
Харків'яни долучилися до прибирання міста / Фото Citykharkivua
Харків'яни долучилися до прибирання міста / Фото Citykharkivua
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