Попри обстріли харків'яни кожен день відновлюють своє місто, – промовисті фото

Попри невпинні обстріли окупантів Харків продовжує жити – місцеві мешканці після бомбардувань наводять лад у місті та відновлюють інфраструктуру.

Харків'яни продовжують наводити лад у розбомбленому місті. На відео видно, як люди прибирають дороги та розбирають понищені шибки.

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Харків'яни долучаються до волонтерської ініціативи "Відновимо Харків разом", яку 9 березня запропонував міський Департамент житлово-комунального господарства.

Станом на 19 березня понад тисячу волонтерів долучилися до ініціативи, повідомили у Харківській міськраді.

Люди прибирають завали, розчищають дороги та облаштовують місто, хто як може. 19 березня волонтери розбиралися з наслідками обстрілів Новобаварського району – розбирали завали, вивозили уламки та інше сміття, а також забивали фанерою вікна у під’їздах

Місцеві мешканці відновлюють місто: дивіться відео

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків – значна частина міста знаходиться в руїнах. Це – воєнний злочин росіян, за який вони нестимуть відповідальність.

Харків'яни долучилися до прибирання міста / Фото Citykharkivua

Харків'яни долучилися до прибирання міста / Фото Citykharkivua

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