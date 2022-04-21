Попри обстріли окупантів: майже сотня людей з Херсонщини самостійно виїхала на Дніпропетровщину

Незважаючи за зрив евакуації цивільних на Херсонщині, з тимчасово окупованих сіл вдалося виїхати майже 100 мирним мешканцям. Люди виїжджали самостійно, ризикуючи своїм здоров'ям і життям.

Зелений коридор, який узгодили на Херсонщині не спрацював – окупанти розігнали людей та не випустили 10 автобусів, які прямували у безпечне місце. Попри це майже сотні людей вдалося самостійно вибратися з тимчасово окупованих населених пунктів до Дніпропетровщини.

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Міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий повідомив, що 94 людини успішно перетнули межу Херсонської та Дніпропетровської області попри обстріли окупантів.

Вся країна мала надію на зелений коридор із окупованих сіл. Але ворог почав обстріл. Та деяким людям, 94 людини, власними силами вдалось перетнути межу, де українські військові допомогли дістатися безпечних місць,

– написав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни не пропустили 10 евакуаційних автобусів, які хотіли виїхати за межі Херсонщини. Після того, як транспорт розвернули назад, окупанти відкрили по ньому вогонь. За попередніми даними, від обстрілів росіян ніхто не постраждав.

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