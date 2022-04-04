Попри обстріли, Україна очікує на достатній урожай і експорт, – Мінагрополітики

Через активні бойові дії Україна не зможе використати 3, 5 мільйона гектар землі. Це, кажуть у Мінагрополітики, звісно вплине на посівну, попри це в країні чекають на високий урожай.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Зменшення площ вплине на інвестиції, кількість працівників та інше.

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Посівна триватиме довше, – Сольський

Комендантська година – це скорочений робочий день, а отже буде і довша посівна. Це не може не вплинути на результат. Попри це ми очікуємо на достатньо високий урожай,

– наголосив міністр.

У Мінагрополітики сподіваються, що цей урожай дозволить суттєвий експорт. Сольський підтвердив, що важкою є ситуація з пальним, адже ворог цілить саме по нафтобазах. Попри це, фермери та аграрії призвичаїлись до цих надзвичайних умов.

Найбільший виклик – це логістика

За словами міністра, без певного дефіциту звісно не обійдеться. Найбільшим викликом залишається вивезення зерна з країни – через суттєве обмеження експортних можливостей.

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