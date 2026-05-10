Попри перемир'я: вночі Росія била десятками безпілотників

Попри оголошене перемир'я у ніч проти 10 травня Росія знову запускала по Україні десятки ударних безпілотників. Усі їх знешкодили Сили оборони.

Про це проінформували Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів запустив ворог?

За даними Повітряних сил, від початку доби 10 травня російські війська запустили по Україні 27 ударних дронів різних типів. Противник намагався вдарити БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія", запущеними зі своєї території.

Попередньо, уточнили військові, сили протиповітряної оборони України збили або подавили усі 27 російські БпЛА.

Влучань не зафіксовано,

– запевнили у ПС ЗСУ.

На захисті неба та українських міст стояли підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільно вогневі групи Сил оборони.

Які наслідки нещодавніх обстрілів?

Росіяни вдарили дроном по Корабельному району Херсону. Через атаку численні поранення отримав 19-річний хлопець. Його госпіталізували, але згодом призначили амбулаторне лікування.

Увечері 9 травня російська армія вгатила БпЛА по Індустріальному району Харкова. Він влучив у технічний поверх дев'ятиповерхівки. Внаслідок атаки п'ятеро людей, в тому числі дві дитини, мали гостру реакцію на стрес.

Американський президент Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я між Україною та Росією. Він сподівався, що воно може тривати й після 11 травня. Однак політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк вважає, що продовження режиму тиші очікувати не варто. За його словами, режим тиші з боку Росії означає, що вона накопичить більше озброєння, щоб атакувати Україну. Тому, додав Олександр Антонюк, слід приготуватись до масованого удару.