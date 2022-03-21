Попри пережитий жах: евакуйовані маріупольці долучились до волонтерського руху

Маріуполь за час повномасштабної війни вже став символом незламності українців. Місто досі перебуває у блокаді рашистських орків і постійно обстрілюється окупантами.

Втім деяким маріупольцям, попри велику небезпеку, власними силами все ж вдалось вирватись у більш безпечні міста. Уже понад 20 евакуйованих з Маріуполя людей доєднались до волонтерського руху, повідомляє Маріупольська міська рада.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Чим займаються волонтери, яким вдалось виїхати з Маріуполя

Евакуйовані маріупольці, попри пережитий жах, вирішили допомагати своїм землякам, які досі залишаються у пастці окупантів. Серед першочергових завдань волонтерів:

формування гуманітарного вантажу;

допомога евакуйованим у центрах підтримки;

допомога у пошуку житла і розселенні.

Зараз маріупольці, спільно з Центром підтримки МСБ, що на час війни став пунктом консолідації волонтерського руху, роблять все можливе, щоб допомогти людям впоратися з новими викликами.

У Маріупольській міській раді зазначили, що саме завдяки такій консолідації суспільства, завдяки щирому прагненню допомагати близьким – Україна була, є і буде непереможною!

Зверніть увагу – Окупанти запропонували владі Маріуполя здати місто і отримали належну відповідь: дивіться відео