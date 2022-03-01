Попри погрози Росії: перша партія зброї від Німеччини прибуде за лічені години
Джерело:DW
Німецька зброя вже перебуває на шляху до України. Вона прибуде у нашу державу за лічені години.
Партію зброї відправили в Україну 28 лютого. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
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Яку зброю відправили в Україну
- протитанкові снаряди,
- переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger,
Крім того, Німеччина спрямувала зенітно-ракетні комплекси Patriot у сусідню з Україною Словаччину.
Що цьому передувало
Раніше Німеччина категорично відмовлялася постачати Україні зброю. Таку позицію Берліна розкритикували кілька країн Євросоюзу. Однак, коли Росія нахабно вдерлася в Україну та почала обстрілювати мирних мешканців, Німеччина таки вирішила відправити нам зброю.
Водночас у Росії одразу обурилися й пригрозили Берліну "гарячою війною". Утім, як бачимо, у Бундестазі погроз Кремля не налякалися.
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