Попри погрози Росії: перша партія зброї від Німеччини прибуде за лічені години

Німецька зброя вже перебуває на шляху до України. Вона прибуде у нашу державу за лічені години.

Партію зброї відправили в Україну 28 лютого. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

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Яку зброю відправили в Україну

протитанкові снаряди,

переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger,

Крім того, Німеччина спрямувала зенітно-ракетні комплекси Patriot у сусідню з Україною Словаччину.

Що цьому передувало

Раніше Німеччина категорично відмовлялася постачати Україні зброю. Таку позицію Берліна розкритикували кілька країн Євросоюзу. Однак, коли Росія нахабно вдерлася в Україну та почала обстрілювати мирних мешканців, Німеччина таки вирішила відправити нам зброю.

Водночас у Росії одразу обурилися й пригрозили Берліну "гарячою війною". Утім, як бачимо, у Бундестазі погроз Кремля не налякалися.

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