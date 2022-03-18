Попри повітряну тривогу, в Одесі ніч пройшла спокійно, – ОВА
18 березня 2022 , 07:34Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Братчика
Ніч в Одесі та в області пройшла спокійно, навіть попри повітряну тривогу. Вона тривала недовго.
Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчик. У місті ніч пройшла без ворожих атак.
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Хоча загрози атаки були і було оголошення повітряної тривоги. На щастя, все обійшлося.
Ніч в Одесі та в Одеському регіоні, не дивлячись на повітряну тривогу, яка тривала недовго, пройшла спокійно. Тому до боротьби, до перемоги,
– заявив Братчик.
Сергій Братчик про ситуацію на Одещині: дивіться відео