Попри повітряну тривогу, в Одесі ніч пройшла спокійно, – ОВА

Ніч в Одесі та в області пройшла спокійно, навіть попри повітряну тривогу. Вона тривала недовго.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчик. У місті ніч пройшла без ворожих атак.

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Хоча загрози атаки були і було оголошення повітряної тривоги. На щастя, все обійшлося.

Ніч в Одесі та в Одеському регіоні, не дивлячись на повітряну тривогу, яка тривала недовго, пройшла спокійно. Тому до боротьби, до перемоги,

– заявив Братчик.

Сергій Братчик про ситуацію на Одещині: дивіться відео