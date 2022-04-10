Попри "прильоти" від ворога, над Дніпропетровщиною збили 2 безпілотники

Російські окупанти завдали ударів у Дніпропетровщині. Та попри те уночі вдалося збити 2 ворожі безпілотники у небі над областю.

Архів перемог Збройних Сил поповнюється. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Також є інформація про збиту ракету

Про збиття безпілотників Валентин Резніченко повідомив після новини про ракетні удари, яких завдали окупанти по області.

Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники,

– заявив Резніченко.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив про те, що у Солом'янській громаді Дніпровського району наші війська збили ворожу ракету, а її уламки впали на дах будівлі фермерського господарства, через що виникла пожежа, однак жертв та постраждалих, на щастя, немає.

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