Попри російські обстріли з Ізюма вдалося евакуювати понад 1600 людей

Окупанти два дні поспіль зривали евакуацію цивільних з Ізюма, що на Харківщині. У четвер, 10-го березня, евакуація таки відбулася, хоча ворог не припинив обстріли.

Частина людей за бажанням залишилися в Ізюмському районі

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубова повідомив, що з Ізюма вдалося евакуювати понад 1600 людей. З міста виїхали 44 евакуаційні автобуси.

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Синєгубова заявив, що під час евакуації жителів Ізюма тривали обстріли. Усім евакуйованим надали тимчасові місця перебування.

Російські окупанти не дотрималися умов "зеленого коридору" і продовжили атаку на мирне населення.

За словами глави Харківської ОВА, в Ізюм з Харкова доставили гуманітарний вантаж. Частина людей за бажанням залишилися в Ізюмському районі.

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