Попри війну життя триває: у Луцьку відновлюють екскурсії замком Любарта

Гордість і окраса Волині – Луцький замок відновлює свою щоденну роботу на вхід та екскурсійне обслуговування.

Таку інформацію повідомив заступник директора Державного історико-культурного заповідника "Старий Луцьк", керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк на своїй сторінці у фейсбук.

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Для всіх охочих побачити окрасу Волині є можливість відвідати легендарний замок з 10.00 до 17.00 год.

Замок Любарта

Це невід'ємна частина Луцька, його візитна картка. Мешканці міста неухильно та свято вірять в чарівну силу фортеці, тому її зображення можна зустріти повсюди – від магнітиків до емблем організацій. Кам'янний лицар, немов увінчаний короною, віками стоїть на шляху ворогів. Вдячні лучани люблять і бережуть свого захисника, тому плин часу для замку не страшний, як і тисячі найзліших ворогів. 2011 рік приніс Луцькому замку перемогу у конкурсі найкращого в Україні.

На території замку також працюватимуть експозиції Музею книги, Музею дзвонів, В'їзна башта, підземелля Кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла та інші наші локації.

Зауважимо, у період воєнного стану відвідувачів просять дотримуватися рекомендацій працівників замку, а у випадку повітряної тривоги прямувати до найближчого сховища – підземелля Кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла.

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