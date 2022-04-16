Попри все, опалювальний сезон провели успішно, почали готуватися до наступного, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 16 квітня повідомив, що в Україні вже завершився опалювальний сезон. Тому вже почалася підготовка до наступного.

Він наголосив, що, попри все, опалювальний сезон проведений успішно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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Згадав усі "вангування" критиків

Президент нагадав, що осінню та на початку зими було багато припущень щодо ймовірного провалу цього сезону. Проте цього не сталося.

Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що вже почалося обговорення варіантів закупівлі енергетичних ресурсів. А саме, газу та вугілля.

Звернення президента за 15 квітня: дивіться відео