Попри втому й огиду: українців закликали розповідати родичам в Росії правду про війну

Українців закликають розповідати правду про війну в Україні родичам, які живуть в Росії. Це допоможе наблизити перемогу.

Про це заявив радник міністра МВС України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Зрозуміло, що багато хто перестав розмовляти з родичами в Росії через їхню зазомбованість. Але їм потрібно доносити правду: це може деморалізувати росіян.

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Деморалізація населення Росії – одна з частин великого фронту у цій війні. Кожен, хто має можливість, кажіть родичам, що Путін хоче загнати вас на війну і хоче вас вбити,

– зазначив Вадим Денисенко.

Чого найбільше зараз бояться росіяни

На його думку, росіяни найбільше зараз бояться мобілізації. Тим паче, що там розглядають законопроєкт, за яким фактично можна буде без повістки забирати в армію. Тому кожен чоловік від 18 до 60 років може потрапити на війну.

"Говоріть з ними тільки про одне. Поки ви підтримуєте Путіна, доти у вас є величезний шанс найближчим часом загинути на цій війні. Бо тут вас обов’язково наші солдати уб’ють", – завершив пан Денисенко.

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