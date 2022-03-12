Попри жахи війни: у Харкові почали виплачувати зарплату бюджетникам

Харків вже 17 днів героїчно протистоїть наступу російських окупантів. Попри складну ситуацію у місті, людям почали виплачувати зарплатню.

Зокрема, вчителям, медикам, дворовим робітникам – усім бюджетникам. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Ми почали виплачувати зарплатню. Попри усю складність, війну, ми починаємо платити людям", – зазначив міський голова.

Терехов також подякував водіям, які вивозять сміття з Харкова, тепловикам, які за ніч підключили 48 будинків, та працівникам, які вмикають та перемикають розбиті водопроводи. Усі ці люди працюють, попри небезпеку обстрілів.

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