Популярність запитів у гуглі про еміграцію з Росії зросла майже в 5 разів

Росіяни готуються до життя в ізоляцію від усього світу. Але не всі згідні з таким. Правда вийти на вулиці з протестом проти війни вони не готові. Тож планують втечу з країни.

Після того, як Росія 24 лютого вторглася на територію України, на країну посилалися санкції. В першу чергу – щоб добити економіку окупантів. Відтак рубль різко знецінився, що на собі відчули й прості росіяни.

Важливо У Росії можуть ввести воєнний стан

Після цього російський ринок почали покидати світові компанії. Тепер росіяни не можуть замовити щось від Nike чи техніку Apple, або навіть розрахуватися в Apple Pay. Їх літаки не пускають до себе європейські країни, а банки – під санкціями. Тож вони не можуть нічого оплатити закордоном.

Та замість того, щоб вийти на протести проти дії своєї влади, яка розв'язала війну, через що і було накладено санкції, росіяни готуються до втечі. Зараз в гуглі серед росіян популярний запис саме "еміграція". Популярність цього слова зросла у п'ять разів.

Правда куди саме планують емігрувати росіяни – важко сказати, зважаючи, що літаки не літають, а союзники України накладають все нові санкції на Росію.

Також в Росії значно зросли запити на слова "загиблі", "втрати" та "поранені". Російська пропаганда не може більше переконувати навіть своїх громадян в тому, що "втрат немає", коли перші загиблі російські окупанти відправилися додому як "вантаж 200".

Станом на ранок 2 березня українські військові знизили 5840 російських окупантів. При цьому ця цифра ще уточнюється, адже важко дати точні дані через військові дії.

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