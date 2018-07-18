Пора украинцам начать соблюдать Конституцию, иначе мы не станем европейским государством

Вам важно прихожанином какого патриархата Киевского или Московского, будет тот, кто пьяный сядет за руль и может сбить вас на пешеходном переходе?

Вам важно, разговаривают ли на русском языке или спілкуються щирою українською мовою те мрази, которые незаконно вырубают Карпаты, крышуют это преступление и контрабандно вывозят лес?

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Вам важно, чтоб коррупционер, который фактически обворовывает вас и крадет будущее ваших детей, носил бы вышиванку или лучше, чтоб он носил лапти и косоворотку?

Мне все это не важно. Для меня является важным, чтоб украинцы не садились пьяными за руль и соблюдали ПДД. Потому что ДТП со смертельным исходом в Украине больше, чем жертв на войне с применением оружия.

Для меня важно, чтоб украинцы помнили, что в своем доме не гадят и нам тут жить, а значит нужно бережно, а не потребительски относится к природе и окружающей среде. И языковая приверженность преступника меня не интересует. Для меня важно не то. во что одеты коррупционеры, а чтоб их садили и они не могли откупиться.

Важность идеологических аспектов никто не отменял, но не стоит вместо реальной борьбы с коррупцией и преступностью предлагать обществу слоганы, девизы и махровый популизм. Нельзя вместо новой экономической доктрины, новых рабочих мести либерализации налогового законодательства предлагать скандировать "Слава Украине!" Тем более, что заниматься идеологическими вопросами можно одновременно с реальными действиями. Цивилизованный мир не будет ждать когда мы осознаем все это, а просто будет двигаться вперед. В итоге мы рискуем остаться на обочине среди стран третьего мира. И виноваты в этом будем лишь мы сами.

Можно регулярно искать себе оправдание. Можно системно пытаться исправить ситуацию. Выбор сделает каждый из нас. Мир не будет нас ждать. А мы, если промедлим, можем просто не успеть на этот поезд. Быть законопослушным гражданином, требовать быть законопослушными от окружающих и не быть безразличными – вот с чего надо начинать. А пока контрабанда сигарет, вырубка лесов, игорные салоны, евробляхи, отмотанные назад счетчики, разбодяживание бензина, коррупция, откаты, решалово, отжимы, захват земельных участков и незаконные стройки являются маркерами нашего времени в Украине.

Я понимаю, что многим не понравится то, что я написал. А что делать. Правда, она, как проститутка – ее хотят, но не любят. И не надо требовать написать новые законы. Давайте начнем исполнять старые. Хотя бы те, которым тысячи лет:

Не убий!

Не укради!

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего!

Не сотвори себе кумира!

И пора начать соблюдать Конституцию. Всеми и без исключений! И обязательно карать преступников. Это единственный выход из того бардака, в котором мы живем. Других вариантов человечество не придумало. И не надо.

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