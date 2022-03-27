Поради, як не загубити дитину під час евакуації
27 березня 2022 , 17:31Читать новость на русском
Джерело:командування Медичних сил ЗСУ
Евакуацію часто супроводжують надмірна метушливість, розгубленість та паніка. У цей момент дуже легко загубитись дітям.
Командування Медичних сил підготувало важливі поради, як не загубити малюків. Дотримуючись їх, ви зможете мінімізувати ризики.
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Як не загубити дитину під час евакуації
- Тримайте дитину за руку. Коли малюк тримає вас за рукав чи сумку, то в натовпі може дуже легко загубитися;
- пробираючись до місця призначення в натовпі, ведіть дітей перед собою;
- назвіть дитині місце, де ви зустрінетеся, якщо розминетесь;
- завжди майте свіжу фотографію дитини.
Перед евакуацією важливо:
- навчити дитину знати власне ім’я, вік, імена батьків, домашню адресу, за можливості – контактний номер одного з батьків;
- підписати речі дітей та літніх осіб, зазначивши контакту особу та номер телефону;
- покласти у внутрішні кишені одягу візитівку з інформацією про контактну особу.
Як не загубити дитину під час евакуації / Інфографіка 24 каналу
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