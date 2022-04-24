Поралися на городі: під Запоріжжям унаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинули 3 людини

Російські окупанти продовжують скоювати воєнні злочини на території України. Унаслідок артилерійського обстрілу ворога поблизу Запоріжжя загинули троє цивільних.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА надвечір 23 квітня. Зазначається, що у той час мирні мешканці просто порались у городі.

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Жертви війни на Запоріжжі

Близько 14:00 23 квітня окупанти завдали артилерійського удару по селищу Кам'янське Василівського району, що на Запоріжжі. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні.

Унаслідок артилерійського обстрілу Росії загинули троє мирних жителів. Вони у той час поралися на городі,

– повідомили у Запорізькій ОВА.

Крім цього, того ж дня стало відомо про ворожий обстріл "Градами" та артилерією селища міського типу Залізничне та села Староукраїнка Гуляйпільської територіальної громади. Унаслідок вогню окупантів було пошкоджено загалом 8 будинків.

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