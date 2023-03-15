Поранена жінка дотягла коханого, якому відірвало руку, до укриття: вражаюча історія з фронту

Олена та Станіслав познайомились та покохали одне одного на фронті. Потім вже разом вивозили поранених бійців та потрапили під мінометний обстріл.

Станіслав розповідає ТСН, що це трапилось, коли їм надійшов виклик, що ще один захисник потребує допомоги. Проте пара не змогла доїхати до пораненого бійця, повідомляє 24 Канал.

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Як поранена парамедикиня врятувала нареченого

Олена розповідає, що вони не встигли дійти до автомобіля, як потрапили під мінометний обстріл.

Оглушило. Тіло заніміло, запекло. Але я чую його крики – треба щось робити,

– пригадала Олена.

Дівчина сама стікала кров'ю, їй в тіло потрапили уламки. Проте вона, попри біль та слабкість, почала рятувати Святослава. Зауважує, що відразу побачила, що в нього важкі поранення.

"Намагалась онімівшими руками накласти турнікет. І все, що могла, зробила. Найважче було затягнути саме в бліндаж. Я не знаю, це треба було зробити і все. Тягнула, скидала броню, руки тремтіли. Я власне зробила б це для будь-якої людини, не лише для свого нареченого", – розповіла Олена.



Поранена Олена змогла дотягнути пораненого нареченого у бліндаж / Скриншот з відео

Святослав додав, що запам'ятав, як жінка тримала пальцем собі шию, а другою рукою – намотувала йому турнікет.

Лікарі зауважили, що саме те, що Олена надала вчасну допомогу і врятувало Святослава.

Станіслав був вкрай важкий. В комі, відірвало руку, багато уламків в животі. Олена – складне поранення, уламок залетів в шию, але все вдалось. Мабуть, доля так склалась, що їм обом пощастило. Все було вчасно,

– розповів лікар.

Святослав зауважив, що Олена – добра людина: "Була дорога – зараз ще стала дорожча. Тільки не знаю, як оце одружитися з таким пораненням".

Пара розповіла, що вони познайомились, обороняючи країну. Раніше Олена була перукаркою у Дніпропетровському районі, однак пішла на фронт парамедикинею. Станіслав ніс службу в Національній гвардії України.

Свої почуття усвідомили тільки влітку – після того, як вийшли з оточення. Святослав ще перед пораненням зробив жінці пропозицію, вона погодилась.

"Зі мною буде надійно, але спокійно не буде. Я замовила вже сукню і вже обручки в нас готові. Хотілося красиво, як дівчинка", – розповіла Олена.

Поліція врятувала з Бахмута 7-річну дівчинку

Група правоохоронців Донецької області "Білі янголи" врятували 7-річну Ганнусю, яка 6 місяців прожила у підвалі будинку в Бахмуті.

Дитина жила там разом з мамою та дідусем. Поліцейські постійно переконували жінку евакуюватись, та вона не погоджувалась. Згодом вони знайшли їм житло у Покровському районі та переконали матір виїхати. Детальніше цю зворушливу історію – можна прочитати тут.