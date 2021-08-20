Поранені на Донбасі військові отримають грошові премії

З нагоди Дня Неазелжності військові, які отримали поранення у зоні ООС отримають премії. Сума грошової відзнаки залежатиме від важкості поранення.

Загалом розміри виплат складатимуть від 2500 до 10000 гривень. Відповідний указ підписав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, мужність і героїзм виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України,

– мовиться у повідомленні.

Заява Сирського

Сирський наголосив, що саме завдяки зусиллям українських військових народ має змогу святкувати День Незалежності.

Генерал-полковник зауважив: звичайно, жодні гроші не повернуть пораненим здоров'я. Водночас премія – це свідчення підтримки та поваги, яку командування відчуває до воїнів.

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Окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі та обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Зокрема, упродовж доби 19 серпня бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню.

Бойовики гатили зі стрілецької зброї, станкових протитанкових гранатометів та мінометів 120 калібру.

Кількість жертв серед українських воїнів знову зросла. Вороги 19 серпня вбили захисника зі Львова – 41-річного Василя Островського.

Текст публікації Генштабу ЗСУ:

Поранені військовослужбовці отримають грошові премії

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про заохочення грошовими преміями військовослужбовців Сухопутних військ, які отримали поранення в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, мужність і героїзм виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України", – мовиться в документі.

– Саме завдяки нашим військовослужбовцям, що зараз стримують агресора на передовій, ми маємо можливість урочисто святкувати День Незалежності. Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров'я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них. Хочу наголосити, що ми зробимо усе можливе, щоб кожен, хто отримав поранення та виявив бажання залишитися на службі в Сухопутних військах зміг продовжити службу, – наголосив генерал-полковник Олександр Сирський.

Розмір грошової премії залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2500 до 10000 гривень.

Премії виплачуються відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та наказу Міністерства оборони України "Про бюджетну політику МО України на 2021 рік".

За інформацією Служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України.