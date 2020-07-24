У Київ з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону евакуювали 13 воїнів, які отримали поранення на Донбасі. За словами лікарів, стан військових задовільний.

У Київ привезли поранених українських військових

Військово-транспортним літаком Повітряних сил ЗСУ Ан-26 тринадцять військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення на Донбасі, прибули на військовий майданчик аеродрому Бориспіль, повідомляє у фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ.

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Згодом бійців спеціалізованим транспортом доставили у Київський військовий госпіталь.

Спершу поранені і хворі військові проходили лікування в Харкові. Там лікарі стабілізували їхній стан та підготували до наступного етапу лікування.

Наразі бійців розмістили в профільних відділеннях центру. Там вони пройдуть діагностичне обстеження, а тоді їм визначать відповідне лікування.

Воїни забезпечені всім необхідним для лікування та реабілітації. За словами військових медиків, стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Поранених на Донбасі 13 воїнів евакуювали до Київського військового госпіталю / Фото Командування Медичних сил ЗСУ

У реанімації перебувають п'ятеро бійців

Волонтер Наталія Воронкова у фейсбуці повідомила, що п'ятеро військових, яких раніше доставили в госпіталь, перебувають в реанімації. Жінка просить всіх небайдужих допомогти водою, їжею, гігієнічними приладдям, одягом і взуттям.

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