Поранених — тисячі: зі всієї Росії примусово звозять медперсонал до Ростова та Бєлгорода

Після всіх своїх "перемог" в Україні, мобілізації рятувальників та відправлення ув'язнених на фронти Путін почав "реформу медицини". Полягає вона у тому, що всіх медиків зривають з глибинки та відправляють рятувати пошматованих в Україні росіян.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, через велику кількість поранених солдатів Росії військові та міські лікарні в Бєлгороді, Воронежі, Ростові-на-Дону переповнені. Тому лікарів та інтернів з усієї Росії звозять саме туди – для надання допомоги військовим, які отримали поранення в бойових діях на території України.

Дивіться також Бо одноразові: у Росії вирішили заплатити добровольцям втричі менше, ніж обіцяли

Адже всі медичні заклади, розташовані на прикордонній з Україною території Росії, є просто вщент переповненими. Весь персонал у них працює у режимі ледве не 24/7, але потік поранених є настільки великим, що навіть логісти не встигають завозити до лікарень найнеобхідніші препарати.

Жителі Бурятії залишаться без рятувальників, лікарів та чоловіків

Російські військові зазвичай не доїжджають до медичних закладів через відсутність такмеду. Тому той факт, що у Бєлгороді, Ростові та інших містах лікарні припинили обслуговувати цивільних, свідчить про величезну кількість втрат в окупаційному війську.

При цьому медичного персоналу у російській глибинці не вистачало навіть у мирний час, бо всі реформи призводили лише до того, що на зарплати лікарів, фельдшерів та медсестер десь поза Москвою чи Санкт-Петербургом банально не можна вижити.

Подекуди для того, аби потрапити до онколога чи навіть терапевта, ростовчанам доводилося записуватися за кілька місяців до прийому. Казати про якісь планові операції й взагалі не можна, адже на всіх хворих не вистачало фахівців.

Але після 24 лютого ситуація з доступом росіян до медичного обслуговування стає з кожним днем дедалі більш критичною. У Краснодарському краї вже скасовують операції через відсутність певних компонентів. Немає та вже не буде у російських лікарнях ендопротезів, якісних стентів запчастин для ремонту та обслуговування складної апаратури. Звісно ж, першими цю кризу відчули на собі жителі глибинки. Адже як тільки хоча б якісь проблеми почалися у Москві, туди одразу почали везти все з розвалених російських міст та сіл. Бо для кремлівської верхівки життя одного москвича вартує сотні бурятів чи удмуртів.

Однак існує у Росії й інший перетік медикаментів. Певну частину того, що залишилося, зі всієї країни-агресорки звозять до Бєлгорода, Ростова, Курська та окупованого Сімферополя. Йдеться про пакети для зберігання крові, бинти, шовний матеріал, системи для крапельниць та безпосередньо ліки. Адже кожна лікарня прифронтового міста щодня приймає сотні поранених росіян.

Втім, нещодавно у Росії придумали, як вирішити ще одну проблему – з нестачею персоналів у лікарнях прифронтових міст. Аби "Ваньки" мали більше шансів вижити та повернутися на фронт, у російському МОЗі почали примусово відправляти у прикордонні з Україною області медиків з різних регіонів держави-бензоколонки.

Десятки лікарів, медичних сестер та фельдшерів вимушені покинути свої робочі місця, подолати шлях у тисячі кілометрів, аби лише закрити прогалини у розваленій путінською політикою системі.

Тож із кожним тижнем війни цивільні росіяни втрачатимуть змогу отримати кваліфіковану медичну допомогу. І через те, що лікарі працюватимуть "на війну", і через нестачу ліків та розхідників. Тому незабаром в умовній Бурятії не залишиться ані чоловіків (бо загинуть в Україні), ані рятувальників (бо загинуть в Україні), ані медиків (бо рятуватимуть поранених).

Путін розвалюватиме Росію до останнього

Фактично російський диктатор перетворився на людину, яка живе у власному паралельному світі за принципом "після нас хоч потоп". Йому не цікаво, чи мають що їсти звичайні росіяни, він не переймається втратами на фронті.

Його хвилює лише знищення України, нехай навіть це призведе до остаточної втрати Росією своєї державності. Зі всіма проблемами, які залишаться після життя нового Гітлера, росіянам доведеться розбиратися вже після його смерті. Тому на подібні "дрібниці" у Кремлі взагалі уваги не звертають.