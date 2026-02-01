Поранений, у полоні, але не здався: український боєць змусив окупанта скласти зброю

Поранений український військовий потрапив у полон до російських окупантів. Проте, зумів переконати їх здатися українським військовим.

Наразі український військовий проходить реабілітацію. Про це повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

Як поранений військовий зміг захопити окупанта в полон?

Інцидент стався в районі Костянтинівки на Донеччині. Під час бойового зіткнення захисник Володимир з позивним "Позитив" Александров отримав поранення та опинився в руках росіян. Довгий час із бійцем не було зв'язку, і його вважали зниклим безвісти.

Перебуваючи у полоні, український військовий вступив у переговори з окупантами та переконав двох російських штурмовиків скласти зброю. Під час спроби перейти лінію фронту вижив лише один із них.

Поранений український боєць зміг взяти в полон окупанта: дивіться відео

Згодом українське командування отримало інформацію, що Володимир живий. Попри поранення, він намагався самостійно доповзти до своїх позицій, ведучи за собою полоненого окупанта. Операцією з порятунку керував заступник командира 11-го армійського корпусу, Герой України Павло Федосенко.

Завдяки діям розвідки та евакуаційної групи, обох вдалося вивести з небезпечної зони. Наразі "Позитива" вже доставили до медичного закладу. Йому надають необхідну допомогу, попереду – тривале лікування та реабілітація.

Що відомо про росіян, які перебувають в українському полоні?