Поранення мера Щастя: голова Луганської ОДА заявив про свідому провокацію бойовиків

Проросійські бойовики обстріляли 16 вересня Щастя, внаслідок чого пораненя отримав керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець. Така провокація окупантів була свідомою.

Про це сказав в ефірі 24 каналу голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, обстріл не був випадковим.

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"Звісно, це свідома провокація, адже в них працюють БПЛА (безпілотники – 24 канал). Вони розуміють, що це не військова будівля, це гуртожиток, де немає ніякого озброєння", – заявив Гайдай.

Ми розуміємо, що було 2 обстріли. Це не випадковість,

– наголосив він.

Гайдай також зауважив, що не може робити припущень, чому окупанти вдаються до таких дій.

"В голову до російсько-окупаційних військ і їхнього керівництва я не можу залізти і робити якісь припущення. Однак я знаю, що на Тристоронній контактній групі говорили про відкриття нових КПВВ і в Щасті, і в Золотому. На сьогодні я бачу, що це відтермінують через таку активність", – зазначив він.

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