Впадати в ейфорію не варто: що зміниться для України після поразки республіканців на виборах

Поразка республіканців на виборах у США може принести Україні приємні бонуси. Однак, безперечно, не варто впадати в ейфорію.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, звісно, поразка республіканців на виборах може полегшити співпрацю зі США та навіть стабілізувати постачання зброї. Однак не все так просто.

Демократи теж встановлювали обмеження

Як наголосив Тимочко, американські вибори є насамперед внутрішньополітичною боротьбою еліт США. Зміна владної вертикалі не відбудеться одномоментно. А державний апарат та великі корпорації намагатимуться зберегти свої позиції та вплив.

Свого часу демократи, коли були при владі, також встановлювали Україні різні обмеження.

Демократи свого часу також накладали на нас низку обмежень, зокрема щодо заборони ударів по території Росії. Умови були й тоді,

– підкреслив Тимочко.

Чи зміниться щось для України після виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

Україні важливо продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами. Є низка озброєнь, які доводиться купувати у США, адже прямих альтернатив немає. Йдеться, зокрема, про ракети до ЗРК Patriot.

Додамо, Дональд Трамп вже привітав Демократичну партію із перемогами на проміжних виборах у США. При цьому він заперечує, що результати голосування стали референдумом щодо його діяльності.