Пориви вітру до 20 метрів за секунду: українців попередили про погіршення погоди
Джерело:ДСНС
Погода в Україні у п'ятницю, 19 листопада, суттєво погіршиться. Синоптики попереджають про штормовий вітер.
У західних областях пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це рятувальники оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
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Якою буде погода 19 листопада
За даними Укргідрометцентру, по всій території України падатиме дощ. Найбільше опадів прогнозують на заході та в центрі. Водночас температура повітря найнижче опуститься у східних областях – до +2...+4 градусів.
У західних областях буде трохи тепліше. Там стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +7...+8 градусів. Водночас на Закарпатті прогнозують лише +3...+5 градусів.
Правила поведінки при сильному вітрі від ДСНС
- Всі вікна у будинку варто щільно зачинити.
- З незасклених балконів і лоджій слід прибрати всі предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки тощо).
- Опинившись на вулиці в шторм, тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Не можна підходити до обірваних проводів і предметів, що розгойдуються на вітрі.
- У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті.
- Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь.
- Не паркуйте свій транспорт під деревами.
- Вдома краще перебувати якомога далі від вікон. Не користуйтеся ліфтом, бо вітер може пошкодити дроти на вулиці, що призведе до відключення електрики.
Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:
Увага! Попередження про пориви вітру в Україні За інформацією Укргідрометцентру, 19 листопада у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).