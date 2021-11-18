Пориви вітру до 20 метрів за секунду: українців попередили про погіршення погоди

Погода в Україні у п'ятницю, 19 листопада, суттєво погіршиться. Синоптики попереджають про штормовий вітер.

У західних областях пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це рятувальники оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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Якою буде погода 19 листопада

За даними Укргідрометцентру, по всій території України падатиме дощ. Найбільше опадів прогнозують на заході та в центрі. Водночас температура повітря найнижче опуститься у східних областях – до +2...+4 градусів.

У західних областях буде трохи тепліше. Там стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +7...+8 градусів. Водночас на Закарпатті прогнозують лише +3...+5 градусів.

Правила поведінки при сильному вітрі від ДСНС

Всі вікна у будинку варто щільно зачинити.

З незасклених балконів і лоджій слід прибрати всі предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки тощо).

Опинившись на вулиці в шторм, тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Не можна підходити до обірваних проводів і предметів, що розгойдуються на вітрі.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті.

Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь.

Не паркуйте свій транспорт під деревами.

Вдома краще перебувати якомога далі від вікон. Не користуйтеся ліфтом, бо вітер може пошкодити дроти на вулиці, що призведе до відключення електрики.

Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:

Увага! Попередження про пориви вітру в Україні За інформацією Укргідрометцентру, 19 листопада у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).