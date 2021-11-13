Порівнюють владу з нацистами: в Австралії тисячі людей протестують проти карантинних обмежень

На вулицях Австралії цими вихідними – неспокійно. У Мельбурні вкотре відбулись масові протести проти "зелених паспортів".

Також мітингувальники виступають проти обов'язкової вакцинації. За останні тижні протести в місті проти обмежень стали звичайним явищем.

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Чому люди протестують

В Мельбурні за весь період пандемії коронавірус діяв довгостроковий локдаун – понад 260 днів. Закінчитися він мав наприкінці жовтня. Тому нова хвиля викликала масове невдоволення.

Окрім цього, люди невдоволені діями влади. Дехто порівнював уряд штату з нацистами та закликав до насильства проти політиків.

В регіоні заборонили проводити масові заходи, займатися ресторанною справою. Для деяких професій ввели обов'язкову вакцинацію.

Австралійці протестують проти обов'язкової вакцинації: дивіться відео

Протестувальники вимагають звільнити чинну владу і критикують суперечливий законопроєкт про пандемію.

На акція протесту зібралися приблизно 5 тисяч осіб.

Починаючи з понеділка, 15 листопада, організатори запланували цілодобову акцію протесту в парламенті. Мітингувальники мають намір з наступного тижня створити табори, чекаючи, щоб на їхні вимоги відповіли.

Натовп на вулицях Мельбурна: дивіться відео

Мітингувальники запланували цілодобовий протест: дивіться відео

Позиція влади і правоохоронців

Прем'єр-міністр австралійського штату Вікторія Деніел Ендрюс засудив поведінку протестувальників. Він наголосив, що немає жодних виправдань тій жахливій поведінці, коли упродовж останніх двох днів мітингувальники зіткнулися з поліцією.

Правоохоронці повідомили, що вони контролюють ситуацію і присутні в районі, де відбуваються мітинги, щоб забезпечити безпеку населення.

"Особи мають право законно протестувати. Проте ми просимо людей робити це мирно та з повагою, не впливаючи на іншу частину спільноти", – зауважила прессекретарка поліції Вікторії.

Ситуація з коронавірусом в Австралії

Станом на 13 листопада, в Австралії на коронавірус захворіли 188 509 осіб.

З них померли 1 877 осіб, водночас одужали 166 014 хворих.

Через спалах коронавірусу в країні за 3 тижні закрилися понад 300 шкіл.

У штаті Вікторія рівень вакцинації – 87%.