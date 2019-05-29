Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада

Верховна Рада та більшість основних політичних гравців погодилися із поспішним указом президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Верховний суд вже відмовився розглядати позов про незаконність подібного рішення. Отже, якщо Конституційний суд раптово не перемішає цю політичну колоду, то 21 липня українці обиратимуть новий парламент. Якою буде нова Рада – спробуємо розібратися в цій колонці.

По-перше, нова ВР буде поганою за якістю, бо зміни до виборчого законодавства не ухвалили й депутатів громадяни обиратимуть за змішаною системою: половину за закритими партійними списками, а іншу – за старою доброю феодальною традицією у мажоритарних округах. А це означає, що гречка й інші види матеріальної допомоги сформують майже половину депутатського корпусу.

Хто в цьому винен? Усі – колишній президент Петро Порошенко, новий президент та й сама Рада. Що ми отримаємо на виході: близько двох сотень політичних тушок, що торгуватимуть голосами, або відстоюватимуть свої вузькі інтереси.

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Низькій кваліфікації майбутніх депутатів сприятиме і поспішність у проведені дочасних виборів, адже у партій буде лише три тижні аби швидко подати своїх кандидатів до ЦВК. Кого за цей час встигне залучити в свої ряди Володимир Зеленський і команда чи Ігор Смешко – думаю не варто пояснювати, що певною мірою це будуть випадкові люди. Секретарі, шофери і лояльні люди – наше політичне "все".

По-друге, ніякої однопартійної більшості в ВР 9-го скликання не буде, бо партія "Слуга народу", якщо і набере понад 40% голосів, то ці відсотки будуть лише від половини депутатів. Потенційно це 100-150 штиків, але дуже сумніваюся, що віртуальна партія зможе перемогти в багатьох округах. На лице – кадровий голод цього новоутворення.

Більше того, рейтинг Зеленського очевидно буде швидко знижуватися, бо вже зараз люди починають придивлятися до нього уважніше, а передвиборчі обіцянки ніхто не виконує. Його перші кадрові призначення та рішення також мають багато нарікань. Тому "Слузі народу" після виборів неминуче доведеться шукати партнерів по коаліції.



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По-третє, новий парламент буде надзвичайно строкатим у політичному плані. Вже зрозуміло, що крім партії Зеленського там буде "Опозиційна платформа" Юрія Бойка та Віктора Медвечука, оновлена партія Петра Порошенка та "Батьківщина" Юлії Володимирівни. Ці сили мають хороші рейтинги за інерцією з президентської кампанії.

А от партія "радикала" Олега Ляшка та "Самопоміч" ризикують не подолати 5% бар'єр, натомість, їх можуть замінити свіжі політпроекти Ігоря Смешка та Анатолія Гриценка.

Буде у новій Раді й партія "Голос" Святослава Вакарчука, якій соціологи дають хороші прогнози. А от що робитиме "Народний фронт" та чи встигне розкрутити свою партію Володимир Гройсман – поки лишається інтригою нового політичного сезону.



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По-четверте, наступна Рада буде зоною протистоянь та конфліктів. Якщо Зеленському вдасться сформувати більшість, то він отримає як мінімум майже половину чи третину парламенту у жорсткій опозиції. При чому, це буде ідеологічна опозиція, яка скоріше за все згуртується навколо національно-демократичних ідей. Окрему позицію займатимуть проросійські сили. Тому блокування трибун, бійки, гучні звинувачення, політичні зради – все це ми точно побачимо в новинах після парламентських виборів.

Крім того, не виключаю, що враховуючи соціальне невдоволення та запит на оновлення політикуму, Рада 9-го скликання може пропрацювати лише частину свого п'ятирічного терміну, і ВР 10-го скликання ми будемо обирати незабаром за новими правилами, прибравши мажоритарні округи, що розмивають політичну відповідальність та стають джерелом корупції.

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