На Одещині породілля, яку врятували зі снігового замету, народила дівчинку

У Одеській області через негоду породілля застрягла в сніговому заметі. Машину швидкої, у якій була жінка, довелось витягувати рятувальникам.

Інцидент трапився в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Вже пізно ввечері 26 листопада в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що жінка народила дівчинку.

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Що відомо про породіллю, яка застрягла в заметі

Олег Кіпер розповів, що жінка 26 листопада перебувала у кареті швидкої допомоги, яка застрягла у сніговому заметі. На щастя, працівники ДСНС:

оперативно надали допомогу;

направили жінку в лікарню.

О 21:10 (26 листопада – 24 Канал) у Татарбунарській міській лікарні на світ з'явилася дівчинка. Маленька україночка завдовжки 51 сантиметрів та важить 3400,

– розповів очільник ОВА.

Посадовець подякував всім службам та побажав здоров'я мамі та дитині.

Що цьому передувало