На Одещині породілля, яку врятували зі снігового замету, народила дівчинку
Джерело:Олег Кіпер
У Одеській області через негоду породілля застрягла в сніговому заметі. Машину швидкої, у якій була жінка, довелось витягувати рятувальникам.
Інцидент трапився в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Вже пізно ввечері 26 листопада в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що жінка народила дівчинку.
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Що відомо про породіллю, яка застрягла в заметі
Олег Кіпер розповів, що жінка 26 листопада перебувала у кареті швидкої допомоги, яка застрягла у сніговому заметі. На щастя, працівники ДСНС:
- оперативно надали допомогу;
- направили жінку в лікарню.
О 21:10 (26 листопада – 24 Канал) у Татарбунарській міській лікарні на світ з'явилася дівчинка. Маленька україночка завдовжки 51 сантиметрів та важить 3400,
– розповів очільник ОВА.
Посадовець подякував всім службам та побажав здоров'я мамі та дитині.
Що цьому передувало
- В Одесі 26 листопада випав сильний снігопад та вирував вітер. Синоптики попереджали про негоду та оголошували про помаранчевий рівень небезпеки.
- Через негоду довелось перекривати траси Одеса – Рені та Київ – Одеса (для вантажного транспорту). Діти у школах перейшли на дистанційне навчання, вимкнули великі котельні, була проблема з електропостачанням.
- Саме під час цієї негоди в другій половині дня 26 листопада швидка з породіллею й застрягли в сніговому заметі. Тоді рятувальники витягли автомобіль й супроводили його до місця виклику. Вагітну жінку доправили до лікарні.