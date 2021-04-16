У Порошенка показали слабкість, коли видалили пост про підтримку "Великого будівництва"

Топспікери партії "Європейська солідарність" на чолі з Петром Порошенком регулярно критикують президентську програму "Велике будівництво", але при цьому регіональні представництва піаряться на будівництві доріг.

Про це написав директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

Він звернув увагу на допис на офіційній Facebook-сторінці партії у Львівській області з привітанням реалізації проєкту "Мале Карпатське коло". А саме – з капітальним ремонтом дороги Сколе – Славське. Однак пізніше за командою з центру допис "сором’язливо зняли".

"Такий допис свідчить про декілька важливих речей. По-перше, намагаючись попіаритися на дорозі "Великого будівництва", ЄС у Львівській області фактично визнає важливість цього інфраструктурного проєкту Зеленського для Львівщини, а значить і для країни в цілому", – коментує Миселюк.

На думку політолога, критика інфраструктурного проєкту з боку ЄС та ОПЗЖ – це спектакль для ЗМІ. Насправді ж всі розуміють, що ця ініціатива президента Володимира Зеленського для країни корисна і навіть намагаються до цього примазатися.

"До речі, "Європейська Солідарність" Порошенка – не єдині, хто намагається "нагуляти жирку" на ініціативах Зеленського. Адже, і власник "Буковелі" та екскандидат на 87 окрузі від "За майбутнє" Олександр Шевченко також постійно приписував собі заслуги владної команди у будівництві інфраструктури, аби підняти власний рейтинг. Причому, піар на проєктах президента йому допоміг, і він майже виграв у кандидата від "Слуги" Вірастюка", – констатує Миселюк.