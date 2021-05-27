Порошенко допустив будівництво 75% "Північного потоку-2", щоб торгувати з Медведчуком, – експерт

П'ятий президент України Петро Порошенко допустив будівництво 75% "Північного потоку-2" для того, щоб торгувати з Віктором Медведчуком.

Про це написав у фейсбуці блогер і політичний експерт Михайло Шнайдер.

"Друзі, хочу нагадати вам про те, що саме Петро Олексійович допустив будівництво 75% "Північного потоку-2". І зробив він це, до речі, щоб торгувати з Медведчуком. Порошенко і його МЗС під керівництвом вірного Клімкіна доклали руку до цього процесу", – повідомив блогер.

За його словами, тепер прихильники "Гетьмана" намагаються розгойдати хвилю, мовляв, Зеленський погано бореться з укладанням трубопроводу, а ось Петя…

"Це, звичайно, повна фантастика. Давайте згадаємо про те, що було насправді. Яких успіхів в боротьбі з "Потоком" домігся Петя. І МЗС Клімкіна, який на 3 місяці пережив свого президента і явно не був успішним у стримуванні будівництва російської труби. А тепер цифри і факти", – зазначив експерт.

Блогер нагадав, що сумарна довжина обох ниток "Потоку" – 2468 кілометрів.

"На момент інавгурації Зеленського, що відбулася 20 травня 2019 року, було прокладено більше 50% трубопроводу – 1 234 кілометри. Це цифри від 15 травня.

Далі – ще цікавіше. Кабмін Гройсмана разом з МЗС Клімкіна пропрацював до 29 серпня 2019 року. На той момент було прокладено 75% трубопроводу, або ж 1885 кілометрів – інформація на 27 серпня. Але це статистика, а тут ще потрібно враховувати, що в каденції Порошенко були проведені основні підготовчі роботи з будівництва "Північного потоку-2"", – підкреслив він.

Експерт звернув увагу на те, що укладалися договори з Європейським підрядниками, такими як швейцарська Allseas Group.

"Було успішно розпочато будівництво ділянки на території Німеччини. І все це – відбулося до того моменту, як Зеленський отримав реальну можливість впливати на зовнішньополітичну ситуацію. Виходить, що саме "Гетьман" –призвів до того, що наша ГТС скоро стане нікому НЕ потрібною? Виходить, це саме він підвів українські інтереси? Знаєте, після останніх публікацій, теплого спілкування Порошенка з Путіним, його переговорів з Медведчуком, я абсолютно НЕ здивований таким розвитком подій. Мало того, я думаю, що і будівництво 75% "Потоку" він допустив заради спільного бізнесу з Медведчуком. Але спроби обернути свій провал подвигом і повісити всіх собак на конкурента – це, звичайно, верх політичного цинізму", – констатував Михайло Шнайдер.