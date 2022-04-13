Порошенко має багато причин напружитися, Медведчук – одна з них, – Лещенко

Усі ті схеми, які "провертав" спійманий кум Путіна Віктор Медведчук, відбувалися за часів президентства п'ятого глави України Петра Порошенка.

Про це в ефірі 24 каналу сказав радник Офісу Президента Сергій Лещенко. І зазначив, що у Порошенка зараз є багато причин "напружитися".

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І Медведчук – одна з них. Однак, за його словами, у виборців Порошенка є сильне несприйняття контексту "Порошенко – Медведчук". Тому частково це вплине на них, але не повністю.

Утім, він точно нещасливий від цього. Але Медведчук буде додатковим приводом, щоб він турбувався,

– вважає Лещенко.

Крім цього, як він додав, у Порошенка зник і політичний порядок денний, і його медійна імперія.

"У нього зараз немає з чим іти до виборців, крім як роздавати бронежилети у своїх батальйонах. Це теж дуже важливо, але не той масштаб амбіцій, на які він претендував", – підкреслив Лещенко.

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