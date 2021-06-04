Порошенко і Медведчук мають спільні олігархічні інтереси, які суперечать народу, – Левченко

П'ятий Президент України Петро Порошенко та народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук разом заробляли на контрабанді під виглядом турботи про людей та досі мають спільні олігархічні інтереси, які суперечать інтересам народу України.

Про це говорили гості останнього ефіру програми "Право на владу".

Чи Порошенко міг не знати про те, що вантажівки везуть вугілля через лінії фронту? Чи міг не знати про те, що Медведчук під час енергетичної блокади та військової агресії, яку здійснювала Російська Федерація, вставив свої схеми у "нелегке рішення Президента України" з підтримки наших шахт? Як він міг не знати?

– задався питанням спікер ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, зміст Мінських угод може бути пов'язаний зі схемами Медведчука, на яких заробляв Порошенко, який насправді турбувався не про людей, а лише про власну кишеню.

"Це був симбіоз протилежних частин політичного спектру. Безпосередньо Порошенко і Медведчук не конкурували, тому один одного і не боялися. А гроші заробляти разом ніщо не заважає. Гроші заробляли на знаменитій схемою Роттердам+. Контрабанда стосувалася не лише енергоносіїв, але й багато чого іншого", – розповів ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Він також додав, що Порошенко, як "досвідчений і хитрий політик" розумів, що потрібно тримати різноманітні канали зв'язку, тому міг абсолютно усвідомлено давати "товаришеві" заробляти, побоюючись втратити власний бізнес в Росії.

"Пан Медведчук і пан Порошенко нібито роблять вигляд, що один з одним воюють, нібито вони представники різних таборів. Один розказує який він патріот, інший розказує як він "за Росію". Насправді, обидва представляють інтереси того самого одного відсотка най-найбагатших представників правлячої олігархії, які мають однакові соціально-економічні інтереси, які суперечать соціально-економічним інтересам більшості українського народу", – наголосив екснардеп Юрій Левченко.

Також він нагадав про розслідування журналістів з Bihus.Info, порадивши подивитися українцям фільм, у якому є прямі докази співпраці між двома олігархами.