Порошенко з Медведчуком давали електроенергію окупантам в Крим, – ЗМІ

П'ятий президент України Петро Порошенко і лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук разом організовували подачу електроенергії на окупований Росією Кримський півострів.

Про це стало відомо з розслідування журналістів Бігус.Інфо.

"Восени 2014 року Україна зіткнулася з дефіцитом електроенергії, тому довелося вести ще одні переговори з Росією. У свою чергу, Росії потрібно було забезпечити електрикою окупований Крим, який залежав від материкового світла практично повністю. І тому Москві потрібен був подвійний контракт: продавати Україні електрику так, щоб Україна її поставила в Крим", – розповіли журналісти.

У розслідуванні також нагадали про те, що незадовго до підписання контракту "Українська правда" опублікувала інформацію про те, що в контракт намагаються "вставити" посередника – кіпрську "прокладку", яку контролював бізнес-партнер Петра Порошенка – енергетичний бізнесмен Костянтин Григоришин.

"Порошенко тоді заявив, що ця інформація не відповідає дійсності та згодом контракт дійсно підписали напряму, з державним "Укрінтеренерго". Однак у записах телефонних розмов знайшлося підтвердження, що ця схема дійсно планувалася і організовував її в тому числі й Медведчук", – відзначили в ЗМІ.

У листопаді-грудні 2014 року Віктор Медведчук неодноразово обговорював деталі контракту із заступником голови уряду РФ Дмитром Козаком, а також через міністра енергетики Росії Новака домовлявся про зустріч для себе, свого соратника нардепа Тараса Козака і Костянтина Григоришина з Кариною Цуркан, яка в той час була топ-менеджеом російської компанії "Інтер РАО". Саме "Інтер РАО" повинна була продавати електрику Україні.

"У розмовах Медведчук промовляє, що контракт треба укласти з урахуванням посередництва кіпрської фірми, що контролюється Григоришиним, і яку нібито особисто "дав" Порошенко. До останнього в розмовах обговорюється саме ця схема, проте в підсумку контракт таки уклали напряму", – резюмували в Бігус.Інфо.