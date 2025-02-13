ДБР через суд хоче обмежити Порошенку термін ознайомлення з "вугільною справою"

Державне бюро розслідувань звернулося до суду, аби обмежити Петру Порошенку терміни ознайомлення з "вугільною справою". Також обмежити доступ до інформації хочуть і адвокатам колишнього президента України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Порошенку хочуть обмежити доступ до "вугільної справи"

П'ятому президенту України, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій, хочуть обмежити терміни ознайомлення з "вугільною справою". Слідчі вже звернулися до Печерського районного суду Києва з клопотанням про встановлення підозрюваним Порошенку, екснардепу Медведчуку та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ДБР завершило розслідування "вугільної справи" 2 вересня 2022 року. Під час нього слідчі викрили злочинну схему постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат (Петро Порошенко – 24 Канал), зловживають своїми процесуальними правами та не з'являються для ознайомлення з матеріалами провадження,

– наголосили в ДБР.

Нагадаємо, що Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР "та "ДНР".

У вересні – листопаді 2021 року у вказаному провадженні було повідомлено про підозру ще одному із колишніх народних депутатів та міністру енергетики.

Усі фігуранти справи підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Росії та терористичних організацій. Це підірвало економічну безпеку держави у 2014 – 2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало Росії ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України й ведення проти неї підривної діяльності.