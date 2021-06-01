Порошенко покривав торгівлю вугіллям Медведчука і бойовиків ЛДНР, – журналіст

П'ятий президент України Петро Порошенко знав про домовленості проросійського олігарха Віктора Медведчука з ЛДНР і Росією щодо вугілля, крім того, він покривав ці "бізнес-відносини".

Таку думку висловив журналіст і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, коментуючи недавнє розслідування Buhus.Info.

"Курував цей вугільний бізнес Медведчука з ЛДНР і Росією саме наш "Гетьман". При цьому кум Путіна безпосередньо контактував з Кремлем завдяки своїм міцним зв'язкам в адміністрації президента РФ.

Журналісти нагадали, як у листопаді 2014 році п'ятому президенту різко перестало подобатися вугілля з ПАР. Нібито ... Африканське вугілля не відповідає стандартам і дає занадто мало енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності українських Електростанцій. Як виявилося, така різка зміна вектора у Петра Олексійовича відбулася не випадково, а за порадами з Кремля, які йому транслював Медведчук. Після цього п'ятий президент терміново зняв з посади неугодного міністра енергетики Продана і поставив на його місце повністю лояльного собі Демчишина", – написав Шнайдер.

Він написав, що після події на адресу ексміністра енергетики Юрія Продана посипалися звинувачення про закупівлю нібито неякісного вугілля. А вугілля почали закуповувати з ОРДЛО за допомогою "фірми-прокладки".

"До речі, Продана надалі буквально піддали анафемі, звинувативши в махінаціях при закупівлі Африканського вугілля. Тепер стало зрозуміло, що робилося це для того, щоб організувати пряму закупівлю вугілля з ОРДЛО через Фірму-Прокладку. Більше того, одним з найяскравіших показників справ Петра Олексійовича і того, що він всяко сприяв вугільним договорам Медведчука з ЛДНР і Росією, є ситуація у Львові. Річ у тім, що в день, коли кум Путіна говорив російським кураторам про те, що "Він" зараз у Львові та вже готовий підписати вказівку Нацбанку про виплати на окуповані території, Порошенко передавав Львівським військовим кілька вертольотів, розпинаючись перед камерами про свій "патріотизм", – написав журналіст.

Михайло Шнайдер примусово порекомендував до перегляду розслідування Бігус, за його словами для того, "щоб остаточно поставити знак рівності між Порошенком і Медведчуком".