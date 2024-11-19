Писав листа Януковичу: Порошенко просив про громадянство України для Новинського

У мережі з'явилось фото листа Петра Порошенка до Януковича, датованого 2012 роком. Тоді Порошенко, будучи міністром економічного розвитку і торгівлі, просив надати громадянство України Вадимові Новинському.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на УНІАН. Цікаво, що Новинський згадував цього листа у 2016 році, коли Верховна Рада розглядала питання про зняття з нього недоторканності.

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Навіщо Порошенко просив про громадянство для Новинського

Прошу Вас прийняти позитивне рішення щодо прийняття до громадянства України громадянина Російської Федерації Новинського Вадима Владиславовича, оскільки, на думку Міністерства економічного розвитку і торгівлі, він має визначні заслуги перед Україною,

– ідеться в листі.

Серед заслуг названо підтримку видавництва православного журналу для молоді "Отрок" Свято-Троїцького Іонінського монастиря та допомогу у відродженні Свято-Олександро-Невського собору (Кримська єпархія). Обидва досі належать до УПЦ МП.

Також у листі вказано, що Новинський "здійснив значний внесок у забезпечення розвитку та благоустрою України", є "відомим суспільним діячем на благо України", меценатом тощо.

Лист Порошенка до Януковича з проханням надати Новинському українське громадянство / Фото з соцмереж

"Підприємницька діяльність Новинського сприяє популяризації позитивного іміджу власного бізнесу на міжнародній арені, міжнародній діяльності українських підприємств та залученню значних іноземних інвестицій в українську економіку", – мовиться в листі.

Хто такий Вадим Новинський

Він народився 1963 року в Новгородській області, є проросійським політиком. За національністю вірменин, його справжнє прізвище – Малхасян. У 1998 році брав участь у приватизації Інгулецького та Південного гірничо-збагачувальних комбінатів, у 2004 – 2007 роках був головою наглядової ради ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" у Кривому Розі. 2007-го створив групу компаній "Смарт-Холдинг", яка займалася гірничо-металургійною галуззю та інвестувала в суднобудування, видобувну промисловість, сільське господарство.

З 2010 року Новинський постійно входить у списки найбагатших людей України (цьогоріч, наприклад, він на п'ятому). А 2012 року йому справді дали українське громадянство – з формулюванням "за визначні заслуги перед Україною". Наступного року він приєднався до Партії регіонів, в 2014 і 2019 роках був народним депутатом від Опозиційного блоку.

Перед початком повномасштабного російського вторгнення Новинський виїхав до Німеччини. Улітку 2022 заявив, що складає депутатські обов'язки, щоб "зосередитися на гуманітарних проєктах, розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів". За кілька років до того, у 2020-му, УПЦ (МП) висвятила його на диякона.