Порошенко став одним із найбагатших депутатів-олігархів Європи, але приховав це, – експерт

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко за останній рік збагатився до 1,2 мільярда доларів та увійшов у трійку олігархів разом з Ахметовим та Пінчуком. Натомість йому довелось переписати статки на свого сина Олексія, щоб не асоціюватись зі збагаченням під час війни.

Як зазначає 24 Канал, про це пише політичний експерт Петро Олещук.

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"Видання NV вийшло з рейтингом найбагатших олігархів 2024 року. Трійка призерів: Ахметов, Пінчук, Порошенко. Якщо з першими двома все зрозуміло, то з Порошенко – цікавіше. За цей рік він збагатився з 950 мільйонів до 1,2 мільярда доларів. В країні, яка важко воює, Порошенко заробив на 22% більше, ніж у 2023", – зазначає Олещук.

Рейтинг найбагатших українців / Інфографіка NV

Експерт наголошує: Петро Порошенко мав би пишатися такими досягненнями, адже на початку війни він був всього 12-й в рейтингу. А от фантастично збагатився якраз за час повномасштабного вторгнення Росії.

Натомість, на думку експерта, нардеп хоче, щоб таке збагачення не асоціювалось з ним особисто. Саме тому записав мільярд на старшого сина Олексія. Олещук пояснює такий вчинок тим, що суспільство погано поставиться до мільярда доларів в олігарха, який збирає донати з українців і постійно піариться на війні. Водночас він нагадує, що син Порошенка виїхав з країни до повномасштабного вторгнення і "просто насолоджується життям по Лондонах та Монако".

За словами Олещука, ситуація, коли нардепи переписують активи на синів, дружин, водіїв та коханок, давно практикується у партії Порошенка у Верховній Раді, адже "Європейська солідарність" точно найбагатша фракція серед усіх європейських парламентарів. Лише один Петро Порошенко заробляє явно більше, ніж будь-які європейські парламентарі.

Експерт відзначає дисонанс між заявами Порошенка та його статками.

Десь у ці дні олігарх-мільярдер поїхав до Європи розповідати європейським дипломатам, як йому та його депутатам важко живеться під час війни. Позустрічається та до синів у Лондон заїде. Якраз на різдвяні свята. А ви, українці, воюйте. І не забувайте донатити у Фонд Петра Порошенка,

– резюмує Олещук.

Як повідомлялось раніше, українські бійці розкритикували Порошенка за піар на допомозі ЗСУ та поділі військових на сорти.