П'ятий президент та народний депутат Петро Порошенко перетнув державний кордон України з Польщею. Сталося це лише з третьої спроби.

Виїзд Порошенко підтвердили джерела ЗМІ у правоохоронних органах, а також однопартійці нардепа.

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Куди поїхав Порошенко

Петро Порошенко вирушив на Конгрес і Саміт Європейської народної партії. А нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що лідер партії збирався на щорічне засідання Парламентської асамблеї НАТО. За словами самого Порошенка, він має офіційне запрошення від президента ЄНП та оформлене відрядження, підписане спікером парламенту.

Чому його не випускали

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко спробував увечері 27 травня покинути Україну через пункт пропуску Рава-Руська, але його не випустили прикордонники.

Друга спроба Порошенка покинути Україну сталася вже 28 травня. Тоді QR-код, який мав підтвердити дозвіл на виїзд Порошенка за кордон, таки зчитався. Але прикордонники заявили, що нардеп не мав всіх документів на виїзд.

Раніше затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук надав свідчення проти народного депутата Петра Порошенка у справі про виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Свідчення Віктора Медведчука: головне

Служба безпеки України 23 травня опублікувала відео свідчень Віктора Медведчука, де він розповів про незаконну покупку вугілля з окупованих територій Донбасу.

Але факт покупки – це далеко не все, адже кум Путіна повідомив і про схему, за допомогою якої на кілька років приватизували нафтопровід для транспортування дизелю.

Важливо, що п'ятий президент України Петро Порошенко, за словами Медведчука, причетний до обох випадків незаконної діяльності. Кум Путіна заявив, що Порошенко сам звернувся до нього й просив навести контакти з керівництвом Росії.

Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що свідчення Медведчука підтверджують, що Петро Порошенко організовував бізнесові схеми, які могли нашкодити Україні.

У п'ятого президента України вже відреагували на свідчення Медведчука. Адвокат Порошенка сказав, що свідчення кума Путіна не відповідають дійсності, а публікацію СБУ назвав тиском на суддів, які мають ухвалювати рішення про арешт майна Порошенка.

Порошенку таки вдалось виїхати з України: дивіться відео