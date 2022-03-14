Порошенко вже не мільярдер: Forbes підрахував, скільки втратили найбагатші українці за час війни
Джерело:Forbes
Статки українських багатіїв значно скоротилися з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, Порошенко та подружжя Герег втратили статус мільярдерів.
Позначилася війна і на доходах найбагатшого українця Ріната Ахметова. Зараз його статки оцінюють у 4,2 мільярда доларів. Але половину цієї суми становить 75-відсоткова частка у "Метінвесті", яка враховує накопичений прибуток за 2021 рік.
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Якщо ж порівнювати із лютим 2020-го, Ахметов зазнав колосальних збитків. Так, із початку війни олігарх втратив 9,5 мільярдів доларів. При цьому Ахметов запевнив, що всі контакти його бізнесу з Росією розірвано. За словами олігарха, у державі-агресорці він не має жодних інтересів та активів.
Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин, які посідають другу і третю позиції, у глобальному рейтингу Forbes вказані громадянами Канади. Тож оцінку їхніх статків американське видання не змінило: по 4 мільярди доларів у кожного.
На скільки збідніли найбагатші українці через війну / Інфографіка Forbes
Попри суттєві втрати, мільярдерами досі залишаються:
- Віктор Пінчук – 1,9 мільярда доларів;
- Костянтин Жеваго – 1,3 мільярда доларів;
- Вадим Новинський – 1,3 мільярда доларів;
- Влад Яценко – 1,1 мільярда доларів;
- Геннадій Боголюбов – 1,1 мільярда доларів;
- Ігор Коломойський – 1 мільярд доларів.
А от експрезидент Петро Порошенко, а також бізнесмени Олександр і Галина Гереги, яким зокрема належить мережа "Епіцентр", офіційно втратили статус мільярдерів.
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