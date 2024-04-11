Порошенко за 2 роки війни збагатився майже у 20 разів більше, ніж до війни, – НАЗК

Голова парламентської фракції ЄС, нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу.

Про це повідомляють у НАЗК. Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік.

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Також минулоріч лідер фракції ЄС вивів з України понад 18 мільйонів доларів через купівлю цінних паперів за кордоном.

За роки війни доходи лідера фракції ЄС Петра Порошенка суттєво зросли. Згідно з декларацією нардепа, його дохід склав:

у 2023 році – 1 мільярд 440 мільйонів гривень;

у 2022 році – 1 мільярд 435 мільйонів гривень.

Тоді як за довоєнний 2021 рік Порошенко заробив всього 162 мільйони гривень, що у 20 разів менше, ніж у роки широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Свої доходи народний депутат вкладав у іноземну економіку, зокрема цінні папери інших країн, вивівши таким чином близько 18,6 мільйона доларів з України за останній рік.

Як повідомлялось, Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. У 2023 році порівняно з 2022 роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 мільярд доларів.

Лише від уряду Угорщини за тиждень до зустрічі з проросійським прем'єром Віктором Орбаном, відомим своїми антиукраїнськими заявами, Петро Порошенко отримав у кінці 2023 року 37 мільйонів, повідомляє НАЗК.