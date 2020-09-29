В середньому на одну робочу поїздку президенти витрачають більше 400 тисяч гривень платників податків. Ми подивилися на витрати Зеленського та Порошенка.

З початку 2020 року президент України Володимир Зеленський витратив на авіаперельоти 11 мільйонів 971 тисячу гривень та загалом здійснив 30 робочих поїздок. Сайт 24 каналу порівняв, скільки на авіаперевезення витрачає Зеленський, а яку суму витратив його попередник — Петро Порошенко.

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Скільки коштів витратив Зеленський на авіаперевезення

Державне управління справами (ДУС) оприлюднило інформацію про те, скільки коштів витратив президент України Володимир Зеленський на офіційні авіаперельоти. З 1 січня по 25 вересня Зеленський здійснив 7 візитів за кордон, на що було витрачено 6,8 мільйонів гривень, та 23 перельоти в межах країни, на які витратили 5,1 мільйонів гривень.

Зазначимо, що через пандемію та карантинні обмеження робочих поїздок у Зеленського в цьому році було значно менше, ніж у його попередника. Якщо проаналізувати звіти, то видно, що на перельоти в межах країни в середньому витрачається від 200 до 700 тисяч гривень.

Але бувають і виключення. Наприклад переліт 3 вересня коштував всього 39 тисяч гривень. Відомо, що 2 вересня Зеленський розпочав робочу поїздку на Харківщину.

Скриншот spending.gov.ua

Переліт від 23 вересня коштував платникам податків майже 700 тисяч гривень. На офіційному сайті президента можна дізнатися, що в ці дати він розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Херсонської областей.

Скриншот spending.gov.ua

Перельоти за кордон коштують значно дорожче. Наприклад, з останніх, поїздка до Словацької Республіки 24 вересня коштувала платникам податків 963 тисячі гривень. Маршрут Зеленського пролягав через Київ до Миколаєва, а звідти вже до Братислави та Кошице. Візит до Відня на початку вересня обійшовся у 746 тисяч гривень.

Скриншот spending.gov.ua

Якщо вирахувати середню вартість поїздки Зеленського, вийде, що на один переліт він витрачає близько 400 тисяч гривень. Подивимося, скільки коштів на це йшло раніше

Скільки на робочі поїздки витрачали раніше

У розпорядженні 24 каналу є дані ДУС, де зазначається, що авіаперевезення президента у попередніх роках коштували значно більше. Але треба враховувати карантинні обмеження. Даних за 2019 рік у відомстві не надають, а от у 2018 році п’ятий президент України Петро Порошенко здійснив 71 робочу поїздку загальною вартістю 26 мільйонів 592 тисячі:

21 візит за кордон — 16,6 мільйонів гривень;

50 робочих поїздок в межах країни — 9,9 мільйонів.

У 2017 році було здійснено 67 робочих поїздок та витрачено 29 мільйонів 686 тисяч гривень:

27 візитів за кордон — 24,1 мільйонів гривень;

40 робочих поїздок в межах країни — 5,6 мільйонів гривень.

Нарада на борту літака – 2017 рік. Фото Миколи Лазаренка

У 2016 році поїздок було менше, всього 64, але витратили на них 31 мільйон 972 тисячі гривень:

25 візитів за кордон — 26,9 мільйонів гривень;

39 робочих поїздок в межах країни —5,7 мільйонів.

Виходить, що за три роки Петро Порошенко здійснив 202 робочі поїздки та витратив на них більше 88 мільйонів гривень. В середньому вартість одного перельоту вартувала 435 тисяч гривень, тож, бачимо, що розбіжностей майже немає.