Порошенко прокоментував зустріч Трампа та Кім Чен Ина та згадав за Україну

Президент Петро Порошенко привітав результати історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина і висловив сподівання, що вони врахували досвід України щодо відмови від статусу ядерної держави.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

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Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сінгапурі. Завдяки рішучому лідерству президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим,

– заявив Порошенко.

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сингапурі. Завдяки рішучому лідерству Президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Український президент також висловив сподівання, що "гарантії безпеки з боку США у зв'язку з денуклеаризацією півострова врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки України".

Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострову врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Нагадаємо, 12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. За результатами заходу, сторони запросили один одного до своїх країн.