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Порошенко прокоментував зустріч Трампа та Кім Чен Ина та згадав за Україну

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Порошенко відреагував на зустріч Трампа та Кім Чен Ина
Порошенко відреагував на зустріч Трампа та Кім Чен Ина / Фото з відкритих джерел

Президент Петро Порошенко привітав результати історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина і висловив сподівання, що вони врахували досвід України щодо відмови від статусу ядерної держави.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

Читайте також: Трамп зробив гучну заяву щодо КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сінгапурі. Завдяки рішучому лідерству президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим,
– заявив Порошенко.

Український президент також висловив сподівання, що "гарантії безпеки з боку США у зв'язку з денуклеаризацією півострова врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки України".

Нагадаємо,  12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. За результатами заходу, сторони запросили один одного до своїх країн.

Теги: Новини України Петро Порошенко Дональд Трамп Новини США Кім Чен Ин КНДР Ядерна безпека Новини політики
Джерело: 24 Канал
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